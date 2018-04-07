ЧП в московского метро: пассажир упал под поезд

В московской подземке пассажир упал на пути под поезд.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служу столичного метрополитена, ЧП произошло на центральном участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.

В связи с инцидентом прерывалось движение поездов от станции «Партизанская» до станции «Киевская». В настоящее время движение поездов на этом участке возобновлено и постепенно входит в график.

Обстоятельства произошедшего и состояние здоровья упавшего пассажира не уточняются.

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