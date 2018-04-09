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На зеленой ветке метро восстановили движение
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На зеленой ветке метро восстановили движение 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Движение на Замоскворецкой линии Московского метрополитена восстановлено, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу метро.
"Движение на Замоскворецкой линии введено в график. Поезда следуют с нормальными интервалами", — говорится в сообщении.
Ранее 9 апреля сообщалось о сбое на зеленой ветке — интервалы движения поездов были увеличены от Автозаводской до Тверской. Отмечается, что поезд следовал от «Тверской» до «Павелецкой» около 25 минут вместо положенных семи. В метро рассказали, что специалисты работают, чтобы как можно оперативнее ввести движение в график.
Инцидент произошел из-за просадки напряжения с городской электроснабжающей организации. Метрополитен принес свои извинения и попросил пользоваться другими линиями и наземным транспортом.
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