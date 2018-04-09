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На зелёной ветке московского метро увеличены интервалы движения поездов
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На зелёной ветке московского метро увеличены интервалы движения поездов 

Говорит Москва 1 час назад
Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, поезда ходят с увеличенными интервалами в оба направления. Это связано с техническими причинами. Какими именно, не уточняются.
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