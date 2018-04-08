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На серой ветке московского метро возобновили движение поездов
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На серой ветке московского метро возобновили движение поездов 

Говорит Москва 1 час назад
Сбой произошёл из-за инцидента с пассажиром. В результате остановились поезда на участке от «Владыкино» до «Чеховской». Движения не было более 15 минут.
Говорит Москва: последние новости
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