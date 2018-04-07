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Движение поездов на синей ветке метро ввели в график
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Движение поездов на синей ветке метро ввели в график 

Говорит Москва 40 минут назад
В результате около 20 минут поезда не ходили от «Партизанской» до «Киевской».
О штатной работе метрополитена пресс-служба предприятия сообщила в своём Telegram-канале.
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