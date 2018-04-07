В промывке дорог Москвы принимают участие около 5,5 тыс. единиц спецтехники

Около 5,5 тысяч единиц специальной техники принимают участие в первой промывке столичных дорог. Об этом журналистам заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

«Сегодня в Москве проводится первая промывка дорог с использованием моющего средства. Уже завтра будет проведена вторая, а всего в течении апреля будет проведено четыре такие промывки. В работах принимают участие порядка 5,5 тысяч техники и 30 тысяч рабочих. Надо подчеркнуть, что данное моющее средство абсолютно безопасны как для людей и животных, так и для природы. Город после такой промывки приобретает совсем другой вид», — рассказал П. Бирюков.

Он добавил, что работы по весеннему благоустройству проходят в соответсвии с графиком. «Работаем очень активно, не только на улично-дорожной сети, но и во дворовых территориях, жилых кварталах. Месячник в разгаре, и в следующую субботу мы приглашаем всех москвичей принять участие в первом общегородском субботнике», — добавил заммэра.

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