Городской велопрокат начнет работать в столице с 25 апреля

Столичный городской велопрокат откроется с 25 апреля. Начнут работать все станции аренды двухколесного транспорта.

"В прошлом году в городе работало 380 станций, а в новом сезоне мы увеличим их количество до 430. Горожанам будет доступно 4,3 тысячи велосипедов, в том числе 260 электробайков", — цитирует заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова портал мэра и правительства Москвы

В 2018 году расценки на прокат меняться не будут. Цены удается удерживать благодаря банку-партнеру, разделившему с городом расходы на содержание парка. «Операционные расходы по проекту окупаются, инвестиционные — нет, но так во многих странах мира», — добавил Максим Ликсутов.

Прошлый сезон проката велосипедов длился с 29 апреля по 1 ноября. Москвичи и гости совершили рекордное количество поездок — почти 2,4 миллиона. В 2016 году горожане использовали столичный велопрокат 1,6 миллиона раз.

Единый городской велопрокат работает в столице с 2013 года. В начале было 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. Ежегодно система прирастала на 50 станций. К 2019 году число пунктов проката увеличится до 480.