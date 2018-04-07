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Городской велопрокат начнет работать в столице с 25 апреля
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Городской велопрокат начнет работать в столице с 25 апреля 

Москва24 47 минут назад
Фото: Москва24
Столичный городской велопрокат откроется с 25 апреля. Начнут работать все станции аренды двухколесного транспорта.
"В прошлом году в городе работало 380 станций, а в новом сезоне мы увеличим их количество до 430. Горожанам будет доступно 4,3 тысячи велосипедов, в том числе 260 электробайков", — цитирует заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.
В 2018 году расценки на прокат меняться не будут. Цены удается удерживать благодаря банку-партнеру, разделившему с городом расходы на содержание парка. «Операционные расходы по проекту окупаются, инвестиционные — нет, но так во многих странах мира», — добавил Максим Ликсутов.
Прошлый сезон проката велосипедов длился с 29 апреля по 1 ноября. Москвичи и гости совершили рекордное количество поездок — почти 2,4 миллиона. В 2016 году горожане использовали столичный велопрокат 1,6 миллиона раз.
Единый городской велопрокат работает в столице с 2013 года. В начале было 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. Ежегодно система прирастала на 50 станций. К 2019 году число пунктов проката увеличится до 480.
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