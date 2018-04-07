Названы сроки открытия сезона велопроката

Сезон велопроката в Москве откроется 25 апреля

Сезон велопроката в Москве в 2018 году заработает 25 апреля. Об этом сообщается в опубликованных в субботу материалах общественных слушаний "Велосипедное будущее Москвы".

Ранее сообщалось, что в текущем сезоне велопрокат заработает с 20 апреля.

"Сезон велопроката открывается 25 апреля 2018 года", — говорится в документе.

В текущем сезоне пользователям будет доступно 430 станций велопроката и более 4 тыс. велосипедов.

Система городского велопроката начала работу в столице в 2013 году. За последние два года количество взятых напрокат велосипедов увеличилось в 15 раз. В 2016 году ими воспользовались более 1,6 млн раз. В 2017 году пользователи совершили 2,4 млн поездок, проехав 6,8 млн км.

В настоящее время в Москве функционирует 28 км велополос и 202 км велодорожек, работает 3,3 тыс. мест для хранения велосипедов на транспортно-пересадочных узлах. Более 170 поездов Московского центрального кольца оборудовали велокреплениями.

Общественные слушания "Велосипедное будущее Москвы" проходят 7 апреля в центре информационных технологий "Умный город" на ВДНХ. Организатор мероприятия — комиссия по транспорту Общественной палаты Москвы. На слушаниях вынесли вопросы о дальнейшем развитии велополос и велодорожек, а также обсуждаются проблемы, с которыми сталкиваются участники дорожного движения при пользовании велосипедом. В мероприятии принимают участие российские и иностранные эксперты, представители велосипедных, пешеходных и автомобильных сообществ, а также активные жители, использующие велосипед в Москве круглый год.