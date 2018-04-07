Движение электропоезда Москва-Усово на Белорусском направлении частично отменено 

Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Центральная ППК» на официальной странице компании в Твиттер.
Движение электрички из Москвы в Усово на Белорусском направлении Московской железной дороги частично отменено.
— Белорусское направление. Частичная отмена поезда №6909 Москва-Усово на участке Кунцево-Усово, — сообщила пресс-служба ОАО «Центральная ППК» на официальной странице компании в Твиттер.
Внимание! Белорусское направление. Частичная отмена п. 6909 (Москва — Усово) на участке Кунцево — Усово. Полная отмена п. 6912 (Усово — Кунцево).
— ЦППК (@centralppk) 7 апреля 2018 г.
В сообщении также говорится, что поезд №6912 Усово-Кунцево отменен полностью.
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