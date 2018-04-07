Ещё
Движение электропоезда Москва-Усово на Белорусском направлении частично отменено
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение электропоезда Москва-Усово на Белорусском направлении частично отменено 

Вечерняя Москва 45 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Центральная ППК» на официальной странице компании в Твиттер.
Движение электрички из Москвы в Усово на Белорусском направлении Московской железной дороги частично отменено.
— Белорусское направление. Частичная отмена поезда №6909 Москва-Усово на участке Кунцево-Усово, — сообщила пресс-служба ОАО «Центральная ППК» на официальной странице компании в Твиттер.
Внимание! Белорусское направление. Частичная отмена п. 6909 (Москва — Усово) на участке Кунцево — Усово. Полная отмена п. 6912 (Усово — Кунцево).
— ЦППК (@centralppk) 7 апреля 2018 г.
В сообщении также говорится, что поезд №6912 Усово-Кунцево отменен полностью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Движение транспорта на нескольких улицах будет ограничено на следующей неделе
Участки двух улиц возле храма Христа Спасителя перекроют в Москве 7 апреля
Вечерняя Москва: последние новости
Квесты, концерты, мастер-классы: программа пасхальных мероприятий в Москве Сергей Собянин пригласил жителей столицы на фестиваль «Пасхальный дар» Ремонтировать столичные дороги начнут с 9 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия «отделилась» от России462
Удар по дипломатам: Россию отправили по пути КНДР261
«Началась война с Россией»518
Смертельная халатность: как погубили жительницу Ульяновска97
Сирия подверглась ракетному обстрелу18
Видео
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Пожары
00:28
Сирия подверглась ракетному обстрелу
Происшествия
03:21
Высказывание Козловского о россиянах разделило страну
Шоу-бизнес
02:36
Смертельная халатность: как погубили жительницу Ульяновска
Происшествия Статьи
03:33
«Много пуповин»: гинекологи спародировали Бузову
Шоу-бизнес
01:39
Удар по дипломатам: Россию отправили по пути КНДР
США В мире
01:59
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР
Политика Статьи
05:28
«Британцам есть что скрывать»
Политика
02:19
Украина огласила приговор экипажу российского судна
Украина В мире
03:51
«Это очередной бред»: в Госдуме ответили Украине
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение