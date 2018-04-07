Юго-западный участок Большого кольца метро Москвы запустят в 2020 году

Юго-западный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро планируется запустить в 2020 году, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

По его словам, сейчас на юго-западном участке БКЛ подрядчик развернул работы, уже готовятся к запуску тоннелепроходческие щиты.

На участке протяженностью 4,6 км будут три станции — Аминьевское шоссе", «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Сам участок важен для улучшения транспортного облуживания нескольких районов — Очаково-Матвеевское, Можайский, Раменки, проспект Вернадского, Фили-Давыдково, отметил заммэра. Он создаст скоростную беспересадочную связь между районами, минуя центр города.

"Можно сегодня с уверенностью сказать, что юго-западный участок БКЛ полностью развернут в строительстве и мы его планируем ко вводу в 2020 году", — сказал Марат Хуснуллин.

Большая кольцевая линия соединит 31 станцию. Ее протяженность составит 67 км. Полностью строительство БКЛ планируется в 2022 году.