Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году

Юго-западный участок БКЛ метро Москвы запустят в 2020 году

Юго-западный участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена запустят в 2020 году. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

По его словам, участок особенно важен для транспортного обслуживания проспекта Вернадского, Раменок, Можайского, Очаково-Матвеевского.

Ранее сообщалось, что первый участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена перевёз 1,5 млн пассажиров за месяц.