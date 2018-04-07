Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году

Юго-западный участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена запустят в 2020 году. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
По его словам, участок особенно важен для транспортного обслуживания проспекта Вернадского, Раменок, Можайского, Очаково-Матвеевского.
Ранее сообщалось, что первый участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена перевёз 1,5 млн пассажиров за месяц.
Также «Утро.ру» передавало, что Хуснуллин рассказал о перспективах строительства столичного метро.