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Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
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Юго-западный участок БКЛ метро Москвы запустят в 2020 году 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Юго-западный участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена запустят в 2020 году. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
По его словам, участок особенно важен для транспортного обслуживания проспекта Вернадского, Раменок, Можайского, Очаково-Матвеевского.
Ранее сообщалось, что первый участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена перевёз 1,5 млн пассажиров за месяц.
Также «Утро.ру» передавало, что Хуснуллин рассказал о перспективах строительства столичного метро.
RT на русском: последние новости
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