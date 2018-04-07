«Желтый» уровень опасности объявлен в столице 7 апреля из-за ветра

Об этом 6 апреля сообщил Гидрометцентр России

«Погода потенциально опасна», — отмечается в материале. По прогнозам синоптиков, в субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/c, местами порывы 13-18 м/c. Днем ожидается плюс 6-8 градусов в столице, по региону — плюс 4-9 градусов. Ночью сохранится облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие осадки. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/c, местами порывы 13-18 м/c.

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