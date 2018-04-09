В понедельник в Крыму до +25

СИМФЕРОПОЛЬ , 9 апр — РИА Новости Крым . В понедельник на полуострове ожидается до 25 градусов тепла и ветер до 15 м/с. Синоптики предупреждают о высокой пожароопасности.

В Симферополе ожидается переменная облачность и без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 15 м/с. Ночью столбики термометров покажут до 9 градусов тепла, днем — до +25.

Севастополе также ожидается малооблачная, сухая погода. Западный ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с. Ночью температура воздуха составит +7…+9, днем — +17…+19 градусов.

НА Южном берегу Крыма также ожидается порывистый северо-восточный ветер до 15 м/с. Ночью столбики термометров покажут до +15 градусов, а днем — до +21.