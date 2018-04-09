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В понедельник в Крыму до +25 

РИА Новости Крым 9 апреля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове ожидается до 25 градусов тепла и ветер до 15 м/с. Синоптики предупреждают о высокой пожароопасности.
В Симферополе ожидается переменная облачность и без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 15 м/с. Ночью столбики термометров покажут до 9 градусов тепла, днем — до +25.
В Севастополе также ожидается малооблачная, сухая погода. Западный ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с. Ночью температура воздуха составит +7…+9, днем — +17…+19 градусов.
НА Южном берегу Крыма также ожидается порывистый северо-восточный ветер до 15 м/с. Ночью столбики термометров покажут до +15 градусов, а днем — до +21.
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