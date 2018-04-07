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Москву признали самым страдающим от пробок европейским городом
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Москву признали самым страдающим от пробок европейским городом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Москва оказалась самым загруженным от пробок городом в Европе, свидетельствуют данные аналитического сервиса GoCompare.
Отмечается, что московские водители в среднем в году проводят в пробках около 91 часа. По этому показателю российская столица обогнала Лондон и Париж, где дорожные заторы отнимают у водителей 73 и 65 часов в году соответственно.
В список городов с самыми загруженными дорогами попали также еще четыре российских города, среди которых Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород, занявшие пятое, седьмое, восьмое и десятое места соответственно.
Также в рейтинге оказались Стамбул (четвертое место), Цюрих (шестое место) и Мюнхен (девятое место).
В своем исследовании GoCompare использовало информацию рейтинга пробок INRIX и Министерства транспорта США.
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