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Около 2 тысяч волонтеров работают в Московском зоопарке
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Около 2 тысяч волонтеров работают в Московском зоопарке 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Порядка 2 тысяч волонтеров числятся в базе данных Московского зоопарка, волонтеры помогают посетителям ориентироваться по зоосаду и рассказывают гостям интересные факты о животных, сообщила журналистам в понедельник генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
«Этот год наш президент назначил Годом волонтера и у нас в этом году как раз пятилетие. Юбилей нашей волонтерной группы и нашего волонтерского движения. Сейчас в нашей базе данных до 2 тысяч волонтеров, из них активных порядка 350 человек», — сказала Акулова.
По ее словам, волонтеры объясняют посетителям зоопарка, что нельзя кормить животных. Также добровольцы подсказывают гостям зоосада, где и какие обитатели находятся, а также рассказывают о животных.
Акулова добавила, что средний возраст волонтера Московского зоопарка составляет 27 лет.
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 Ещё 14 источников 
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