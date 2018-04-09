Около 2 тысяч волонтеров работают в Московском зоопарке

Порядка 2 тысяч волонтеров числятся в базе данных Московского зоопарка, волонтеры помогают посетителям ориентироваться по зоосаду и рассказывают гостям интересные факты о животных, сообщила журналистам в понедельник генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова

«Этот год наш президент назначил Годом волонтера и у нас в этом году как раз пятилетие. Юбилей нашей волонтерной группы и нашего волонтерского движения. Сейчас в нашей базе данных до 2 тысяч волонтеров, из них активных порядка 350 человек», — сказала Акулова.

По ее словам, волонтеры объясняют посетителям зоопарка, что нельзя кормить животных. Также добровольцы подсказывают гостям зоосада, где и какие обитатели находятся, а также рассказывают о животных.

Акулова добавила, что средний возраст волонтера Московского зоопарка составляет 27 лет.