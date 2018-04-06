Собянин пригласил москвичей на «Пасхальный дар»

Сергей Собянин пригласил жителей столицы на фестиваль «Пасхальный дар»

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы посетить фестиваль «Пасхальный дар», который стартует в городе 7 апреля. Свое обращение столичный мэр разместил в своем официальном микроблоге в Twitter.

Глава города также подчеркнул, что мероприятие в 2018 году посвящено благотворительности, а 5 процентов от торгового оборота будет перечислено в помощь нуждающимся.

Завтра начинается фестиваль #ПасхальныйДар, который в этом году посвящен благотворительности. 5% от торгового оборота будет перечислено в помощь нуждающимся. Есть и другие способы помочь: смотрите программу. #Московскиесезоны https://t.co/hZAHeXnmJB— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 апреля 2018 г.

Москвичи увидят 150 театральных представлений, примут участие в 400 спортивных играх и посетят 750 творческих и кулинарных мастер-классов. Специальную программу подготовили благотворительные фонды. Например, в рамках фестиваля состоятся аукционы и сбор средств для нуждающихся, а также концерты, лекции и фотовыставки.

Все желающие смогут помочь ветеранам театра и кино, людям с ограниченными возможностями и социально незащищенным людям, а также бездомным животным. Для этого на фестивальных площадках будет организован сбор средств. Пожертвовать сумму можно будет с помощью SMS на номер 7715, терминалов и банкоматов, а также путем участия в благотворительных аукционах. Денежные средства будут перечисляться на единый счет, после чего их распределят между фондами. Самые юные москвичи смогут изготовить и передать в фонды пасхальные открытки и сувениры.

О фестивале

Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» проводится в столице каждую весну с 2014 года. Он начинается накануне Пасхи и длится всю следующую за праздником неделю. Центральными площадками празднования станут Манежная и Тверская площади, Тверской бульвар, Новый Арбат, Камергерский и Климентовский переулки и Площадь Революции.

В этом году пасхальный фестиваль посвящен благотворительности и призван показать, что благотворительность — это просто, и каждый может вложить свой вклад в улучшение чьей-то жизни. Будет организован сбор материальной помощи для поддержки деятелей искусств, для оказания помощи социально незащищенным людям, помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, будет открыт отдельный счет для сбора средств на помощь приютам для бездомных животных.

Гостей фестиваля ждет специальная программа от фондов: мастер-классы, семейные праздники, концерты и аукционы, лекции и семинары, сбор вещей и средств, а также фотовыставки. Участие в фестивале уже подтвердили более 20 благотворительных фондов.