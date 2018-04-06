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Колледжи проведут дни открытых дверей для школьников
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Столичные колледжи проведут дни открытых дверей для школьников 

Москва24 48 минут назад
Фото: порта мэра и правительства Москвы
Колледжи столицы проведут для школьников и их родителей дни открытых дверей "Сто дорог — одна твоя".
Учащиеся познакомятся с актуальными образовательными направлениями, высокотехнологичным оборудованием, возможностями профессионального обучения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Мероприятия пройдут 7, 14, 21 и 28 апреля на более чем 200 площадках. Ребята узнают о профессиях будущего FutureSkills, посетят мастер-классы, встретятся с успешными выпускниками и чемпионами WorldSkills, JuniorSkills и "Абилимпикс".
Школьникам также расскажут об особенностях трудоустройства и программах дополнительного образования.
Зарегистрироваться на день открытых дверей, а также узнать подробнее о мероприятиях можно здесь.
Ранее сообщалось, что для учеников московских творческих школ и колледжей от 12 до 18 лет заработала арт-лаборатория.
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