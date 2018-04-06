Пригородные поезда Ярославского направления 7 и 8 апреля будут курсировать по обычному расписанию

Пригородные поезда Ярославского направления МЖД в предстоящие выходные будут курсировать по обычному расписанию, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«Работы по развитию путевой инфраструктуры на перегоне Лосиноостровская-Мытищи Ярославского направления Московской железной дороги, запланированные на 7-8 апреля, переносятся. О сроках проведения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с этим восстанавливаются в расписании отмененные электрички и остановки.