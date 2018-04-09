Сезон ремонта дорог начнется в Москве с понедельника

В Москве с понедельника приступят к ремонту дорожного покрытия, в этом году предстоит отремонтировать 17 миллионов квадратных метров асфальта, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

«В столице установилась стабильная теплая погода, а значит, условия уже позволяют приступить к ремонту объектов улично-дорожного хозяйства. С 9 апреля в Москве специалисты комплекса городского хозяйства приступят к работам по текущему ремонту дорожного покрытия», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В первую очередь планируется отремонтировать участки МКАД: 6-7 километр (внешняя сторона), 14-17 километр (внутренняя сторона), 17-18 километр (внутренняя сторона), 61-67 километр (внешняя сторона), 92-98 километр (внешняя сторона), пересечение МКАД с Носовихинским шоссе и ряд других объектов.

Также особое внимание будет уделено ремонту объектов в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу, среди них Фрунзенская набережная и Хамовнический Вал, а также улицы 10-летия Октября, Льва Толстого, Тимура Фрунзе, Усачева, Доватора, Савельева, Чудов переулок и Зубовский проезд. Позже текущий ремонт продолжится на участках Третьего транспортного кольца, объектах в Зеленограде и новой Москве, а также на вылетных магистралях.

В рамках программы по благоустройству города будет проведен капитальный ремонт дорожного покрытия на ряде объектов в Центральном округе: Лесной, 1-й и 2-й Миусских улицах, Миусской площади и других.

Новый асфальт появится также на улицах и переулках, примыкающих к территории ВДНХ. Здесь запланирован полный цикл инженерных работ, включающий замену бордюрного камня, снятие старого асфальтобетонного покрытия путем холодного фрезерования, ремонт объектов люкового хозяйства, устройство двуслойного асфальтобетонного покрытия, нанесение продольной и поперечной дорожной разметки.

«Всего в этом году силами комплекса городского хозяйства планируется отремонтировать свыше 17 миллионов квадратных метров асфальта», — уточнил Бирюков.