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Эскалатор на станции «Комсомольская» Сокольнической линии метро закроют 6-7 апреля для замены поручня
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Эскалатор на станции «Комсомольская» Сокольнической линии метро закроют 6-7 апреля для замены поручня 

Агентство «Москва» 1 час назад
Один из четырех эскалаторов на станции метро «Комсомольская» Сокольнической линии Московского метрополитена (выход к Ярославскому вокзалу) будет закрыт с вечера 6 апреля до утра 7 апреля 2018 г. для замены поручня. Об этом сообщает единый транспортный портал.
«На станции метро «Комсомольская» эскалатор будет временно закрыт для передвижения пассажиров. Один из четырех эскалаторов станции будет выведен из эксплуатации на 12 часов для замены поручня», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на время проведения профилактических работ установлен особый режим работы смежных эскалаторов: два эскалатора будут работать на спуск и подъем, третий будет реверсироваться в зависимости от пассажиропотока.
«Работы будут проводиться с 22:00 6 апреля до 10:00 7 апреля. Техническое обслуживание эскалаторных машин проводится для улучшения качества обслуживания пассажиров. Это необходимые меры для обеспечения безопасного передвижения жителей и гостей столицы по эскалаторному наклону», — уточняется в сообщении.
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