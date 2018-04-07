Ещё
В Москве ограничат движение около храмов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве ограничат движение около храмов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Завтра, 8 апреля, православные христиане отметят Пасху. В связи с торжественными богослужениями и крестным ходом во многих местах в Москве будет ограничено движение, а общественный транспорт продлит работу, чтобы после ночных служб все верующие смогли добраться домой.
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, в восемь часов вечера перекроют Волхонку и Соймоновский проезд. Две улицы будут закрыты до 2:30. Также на них отменяются и остановки общественного транспорта.
С 23:30 до полуночи будут перекрыты Стройковская, Иерусалимская и Талалихина. А Петровку, Петровский бульвар, Крапивенский переулок перекроют 8 апреля с 00:00 до 00:20. На юге в Бутово с 11:30 до 14:20 будет закрыт Бульвар Дмитрия Донского.
Кроме того, возможны локальные ограничения у всех церквей и соборов. Это связано с огромным количеством людей, желающих освятить куличи.
Раннее стало известно, что метро и МЦК сегодня продляют свою работу до двух ночи. Также до 3:30 ночи будут работать 37 маршрутов наземного транспорта. Информацию о них можно найти на сайте Мосгортранса.
Завтра, в Пасху, ограничения будут действовать около кладбищ. Проехать туда можно будет только на бесплатном автобусе. "Российская газета" уже писала об этом.
Российская Газета: последние новости
Власти Москвы объявили о сезоне дорожного ремонта Подсветку в поездах МЦД сделают разной утром и вечером Турникеты отключат еще на трех автобусных маршрутах в Москве
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня86
Названы причины расширения антироссийских санкций33
«Русские идут»26
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса395
Как новые санкции отразятся на России19
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение