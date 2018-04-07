В Москве ограничат движение около храмов

Завтра, 8 апреля, православные христиане отметят Пасху. В связи с торжественными богослужениями и крестным ходом во многих местах в Москве будет ограничено движение, а общественный транспорт продлит работу, чтобы после ночных служб все верующие смогли добраться домой.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, в восемь часов вечера перекроют Волхонку и Соймоновский проезд. Две улицы будут закрыты до 2:30. Также на них отменяются и остановки общественного транспорта.

С 23:30 до полуночи будут перекрыты Стройковская, Иерусалимская и Талалихина. А Петровку, Петровский бульвар, Крапивенский переулок перекроют 8 апреля с 00:00 до 00:20. На юге в Бутово с 11:30 до 14:20 будет закрыт Бульвар Дмитрия Донского.

Кроме того, возможны локальные ограничения у всех церквей и соборов. Это связано с огромным количеством людей, желающих освятить куличи.

Раннее стало известно, что метро и МЦК сегодня продляют свою работу до двух ночи. Также до 3:30 ночи будут работать 37 маршрутов наземного транспорта. Информацию о них можно найти на сайте Мосгортранса.