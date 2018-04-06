Несколько улиц перекроют в Москве из‑за религиозного мероприятия в пятницу и субботу

Движение перекроют на улицах Талалихина, Стройковской и Иерусалимской в Москве в пятницу и субботу из-за проведения пасхального крестного хода, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытие в связи с проведением религиозного мероприятия. Участок: улица Талалихина, Стройковская улица и Иерусалимская улица. Период: 6 апреля с 19:45 до 20:00, 7 апреля с 23:30 до 23:59», — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, в эти периоды улицы будут полностью перекрыты.