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Несколько улиц перекроют в Москве из‑за религиозного мероприятия в пятницу и субботу
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Несколько улиц перекроют в Москве из‑за религиозного мероприятия в пятницу и субботу 

РИАМО 1 час назад
Фото: сайт мэра и правительства Москвы
Движение перекроют на улицах Талалихина, Стройковской и Иерусалимской в Москве в пятницу и субботу из-за проведения пасхального крестного хода, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса Москвы.
«Перекрытие в связи с проведением религиозного мероприятия. Участок: улица Талалихина, Стройковская улица и Иерусалимская улица. Период: 6 апреля с 19:45 до 20:00, 7 апреля с 23:30 до 23:59», — говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, в эти периоды улицы будут полностью перекрыты.
Пасха — один из самых главных христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью. В этот день верующие отмечают воскресение Иисуса Христа. Пасха является переходящим праздником. В 2018 году Пасха отмечается 8 апреля.
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