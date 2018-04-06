В столице начинается сезонный ремонт дорог

В Москве 9 апреля начнется сезонный ремонт дорог

Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) с 9 апреля приступят к работам по текущему ремонту дорожного покрытия, всего в 2018 году планируется отремонтировать более 17 миллионов квадратных метров асфальта, сообщили журналистам в пресс-службе КГХ со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"С 9 апреля в Москве специалисты комплекса городского хозяйства приступят к работам по текущему ремонту дорожного покрытия. В столице установилась стабильная теплая погода, а значит, условия уже позволяют приступить к ремонту объектов улично-дорожного хозяйства. Всего в этом году силами комплекса городского хозяйства планируется отремонтировать свыше 17 миллионов квадратных метров асфальта", — сообщил Бирюков.

Отмечается, что в первую очередь производственные комплексы приступят к ремонту участков МКАД: на внешней стороне автодороги отремонтируют шестой-седьмой километры, 61-67 километры, а также 92-98 километры, на внутренней — 14-17 километры и 17-18 километры. Также ремонт запланирован на пересечении МКАД с Носовихинским шоссе и ряде других объектов.

Также особое внимание специалисты КГХ уделят ремонту объектов в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018, среди них Фрунзенская набережная и Хамовнический Вал, а также улица 10-летия Октября, Льва Толстого, Тимура Фрунзе, улица Усачева, Доватора, Савельева, Чудов переулок и Зубовский проезд. Позже текущий ремонт продолжится на участках ТТК, объектах ЗелАО, ТиНАО и вылетных магистралях. В рамках программы по благоустройству города будет проведен капитальный ремонт дорожного покрытия на ряде объектов в Центральном округе: Лесной, 1-й и 2-й Миусских улицах, Миусской площади и других.