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В ночь Пасхи работа станции метро «Планерная» будет продлена на час
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В ночь Пасхи работа станции метро «Планерная» будет продлена на час 

Управа района Куркино 5 часов назад
Фото: Управа района Куркино
Столичная подземка, в том числе, станция метро «Планерная» в пасхальную ночь, с 7 на 8 апреля, будет работать до 2.00, до есть на час дольше обычного.
Такое решение приняли на заседании президиума правительства Москвы для удобства тех, кто посетит ночные службы.
Как сообщил журналистам руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, в пасхальную ночь наземный транспорт будет ходить до 3.30 по 161 наиболее востребованному маршруту.
По словам Ликсутова, 8 апреля также увеличится количество остановок 53 пригородных поездов. Ожидается, что на Пасху общественный транспорт перевезёт более 8 млн человек. (ск)
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 Ещё 12 источников 
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