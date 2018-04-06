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Участки двух улиц у храма Христа Спасителя перекроют вечером 7 апреля из-за религиозного мероприятия
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Участки двух улиц у храма Христа Спасителя перекроют вечером 7 апреля из-за религиозного мероприятия 

Агентство «Москва» 1 час назад
Движение на участках двух улиц у храма Христа Спасителя перекроют вечером 7 апреля из-за религиозного мероприятия, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Перекрытия в связи с проведением религиозного мероприятия будут введены на участке ул. Волхонка от Соймоновского проезда до Всехсвятского проезда и на участке Соймоновского проезда от Пречистенской набережной до ул. Волхонка», — говорится в сообщении.
Уточняется, что полное перекрытие с отменой автобусных остановок «Метро „Кропоткинская“ в Соймоновском проезде и „Метро „Кропоткинская“ — Музей изобразительных искусств им. Пушкина“ на ул. Волхонка будет действовать с 20:00 7 апреля до 2:30 8 апреля.
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