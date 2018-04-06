В Москве в ночь с 7 на 8 апреля полностью перекроют проезды у храма Христа Спасителя

Москве в ночь с 7 на 8 апреля в связи с пасхальными богослужениями перекроют проезды у храма Христа Спасителя , часть улицы Волхонка и Соймоновский проезд будут полностью перекрыты с 20:00 7 апреля до 2:30 8 апреля, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В ночь с 7 на 8 апреля в храме Христа Спасителя пройдет ночное пасхальное богослужение, которое возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Перекрытия в связи с проведением религиозного мероприятия. Участок 1: улица Волхонка от Соймоновского проезда до Всехсвятского проезда. Участок 2: Соймоновский проезд от Пречистенской набережной до улицы Волхонка», — отмечается в сообщении.

Движение на указанных участках будет перекрыто с 20:00 7 апреля до 2:30 8 апреля. При этом отменят автобусные остановки «Метро „Кропоткинская“ на Соймоновском проезде и „Метро „Кропоткинская“ — Музей изобразительных искусств имени Пушкина“ на Волхонке.

Пасха — один из самых главных христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью. В этот день верующие отмечают воскресение Иисуса Христа. Пасха является переходящим праздником. В 2018 году Пасха отмечается 8 апреля.