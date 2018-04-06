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Турникеты окончательно исчезнут из московских трамваев к 16 июня
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Турникеты окончательно исчезнут из московских трамваев к 16 июня 

Говорит Москва 1 час назад
С 1 января турникеты убрали на 72 автобусных маршрутах, а в марте — на 12 трамвайных маршрутах столицы.
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