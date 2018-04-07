Ещё
Бездомным раздадут пасхальные куличи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Иерусалиме сошел благодатный огонь
В Иерусалиме сошел благодатный огонь

Бездомным в Москве раздадут пасхальные куличи 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Пасхальные куличи раздадут бездомным в Центре социальной адаптации (ЦСА) им. Е. Глинки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
«7 апреля в приемном отделении ЦСА им. Е. Глинки представители храма Андрея Рублева в Раменках будут вручать куличи и православные подарки подопечным центра», — сказал собеседник агентства.
Также 7 апреля в домовом храме «Умягчение злых сердец» состоится служба «Освящение Пасхи», добавил представитель пресс-службы.
По его словам, раздавать куличи продолжат и с 16 по 19 апреля — в эти дни представители Русской православной церкви и благотворительного фонда «Помощник и покровитель» планируют вручить подопечным центра более 550 пасхальных куличей.
Агентство «Москва»: последние новости
В «Аптекарском огороде» заплодоносила папайя С.Собянин: От торгового оборота фестиваля «Пасхальный дар» 5% будет перечислено в помощь нуждающимся П.Бирюков: Ремонт столичных дорог начнется 9 апреля
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар82
Атаковавшие Россию хакеры оставили послание56
Белоруссия «отделилась» от России609
«Началась война с Россией»564
Россия направила ноту Британии40
Видео
00:22
В Иерусалиме сошел благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Катастрофы
00:28
Сирия подверглась ракетному обстрелу
Происшествия
03:21
Высказывание Козловского о россиянах разделило страну
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение