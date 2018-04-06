В Головинском районе САО возведут новый спорткомплекс

Столичные власти уделяют серьезное внимание развитию спортивной инфраструктуры города. Отметим, что в текущем году в столице планируется открыть 13 спортивных объектов, построенных за счет города. Среди них три ВМХ-велодрома, три футбольных поля, четыре спортивных комплекса, два физкультурно-оздоровительных комплекса.

Совсем скоро Северный округ столицы обзаведется очередным спортивным объектом: в Головинском районе возведут современный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Эту новость сообщил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев

По его словам, новый объект разместится по адресу: Солнечногорский проезд, вл. 17 в Головинском районе САО г. Москвы . Отметим, что ранее там планировали построить паркинг.

Решение внести изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) приняла Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) под руководством мэра Москвы Сергея Собянина . Проект вынесут на публичные слушания.

Напомним, Градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, создана в конце 2010 года.

ГЗК рассматривает Правила землепользования и застройки, территориальные и отраслевые схемы, проекты планировок территорий и др. Она принимает решения о предоставлении участков для строительства и о продлении или расторжении инвестконтрактов, договоров аренды участков, заключенных для строительства, реконструкции или реставрации.