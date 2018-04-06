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Общественный транспорт в Щукине будет работать на 3,5 часа дольше на Пасху
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Общественный транспорт в Щукине будет работать на 3,5 часа дольше на Пасху 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
Время работы общественного транспорта столицы, в том числе в районе Щукино, изменится на Пасху. Это связано с богослужениями в соборах Москвы.
«В Щукине автобусы М1, троллейбусы №59 и №70, трамваи №6 и №21 в пасхальную ночь с 7 на 8 апреля будут работать на три с половиной часа дольше», — сообщается на официальном портале правительства Москвы.
Напомним, в пасхальные праздники (8 и 15 апреля) в Москве также запустят 37 бесплатных автобусных маршрутов. Транспорт будет следовать до 17 кладбищ, а интервал движения составит от одной до пяти минут. (ео)
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