Новый остановочный павильон появится напротив жилого квартала «На Базовской»

Об этом рассказал начальник отдела управы Западного Дегунина по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта Николай Суконников. Ранее в редакцию газеты «Западное Дегунино» с вопросом о том, когда пустят общественный транспорт через остановку, созданную на пересечении Базовской и Весенней, обратилась жительница района.

— Вдоль дороги напротив жилого квартала «На Базовской» установили новые остановки, в том числе по ул. Базовская и Проектируемому проезду № 4370. На данный момент движение общественного транспорта через эту остановку пока не осуществляется. Точный маршрут и нумерация автобусов находится на согласовании в ГУП «Мосгортранс», — уточнил Николай Суконников.

Планируется, что общественный транспорт будет перевозить жителейэтого микрорайона до новой станции метро «Селигерская». (то)