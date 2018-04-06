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Новый остановочный павильон появится напротив жилого квартала «На Базовской»
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Новый остановочный павильон появится напротив жилого квартала «На Базовской» 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Об этом рассказал начальник отдела управы Западного Дегунина по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта Николай Суконников. Ранее в редакцию газеты «Западное Дегунино» с вопросом о том, когда пустят общественный транспорт через остановку, созданную на пересечении Базовской и Весенней, обратилась жительница района.
— Вдоль дороги напротив жилого квартала «На Базовской» установили новые остановки, в том числе по ул. Базовская и Проектируемому проезду № 4370. На данный момент движение общественного транспорта через эту остановку пока не осуществляется. Точный маршрут и нумерация автобусов находится на согласовании в ГУП «Мосгортранс», — уточнил Николай Суконников.
Планируется, что общественный транспорт будет перевозить жителейэтого микрорайона до новой станции метро «Селигерская». (то)
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