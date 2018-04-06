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На Хорошевском шоссе планируют возвести административное здание
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На Хорошевском шоссе планируют возвести административное здание 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Участок площадью 0,38 га на Хорошевском шоссе, владение 38 будет передан под строительство нового здания для Савеловского районного суда. Его площадь составит 10,64 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
— Участок свободен от застройки и используется как автостоянка, — отметил собеседник издания.
Новые здания возведут также для Коптевского, Лефортовского, Таганского и Троицкого районных судов. В САО здание Коптевского районного суда площадью 15,4 тыс. кв. метров планируется построить на земельном участке площадью 0,72 га по адресу: Старопетровский проезд, владение 12.
Решение было принято на заседании столичной Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК). (то)
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