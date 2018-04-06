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Из трамваев пропадут турникеты
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Из московских трамваев пропадут турникеты 

Мослента 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Второй этап демонтажа турникетов в столичных трамваях пройдет 16 июня. Об этом со ссылкой на документ «Мосгортранса» сообщается на Telegram-канале «Василий и трамвайчики».
Бестурникетную систему введут на всех 47 маршрутах трамвая. С 16 июня в трамвай можно будет войти через любую дверь. Оплатить проезд пассажир сможет через валидатор. Власти утверждают, что система поможет сэкономить от пяти до 15 минут в пути.
С 1 января турникеты убрали на 72 автобусных маршрутах, а в марте — на 12 трамвайных маршрутах Москвы. Новые трехсекционные трамваи Витязь-М изначально не оснащены ими. Всего бестурникетными станут около 1100 автобусов.
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