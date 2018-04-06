Зона посадки в автобусы изменится у метро «Речной вокзал»

В пасхальные праздники, 8 и 15 апреля, в районе станции метро «Речной вокзал» изменится зона посадки в автобусы девяти маршрутов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

«Автобусы № 188, 673, 745 будут останавливаться на Фестивальной улице (по направлению к Ленинградскому шоссе) около дома 11, автобусы № 559, 739, 270, 138 и 338 — около дома 4 на Фестивальной улице (по направлению к Смольной улице), а автобус № 451 — на Фестивальной улице, дом 4 (по направлению к Ленинградскому шоссе)», — отмечается в сообщении.

Данные временные изменения призваны сделать поездки к московским кладбищам в пасхальные праздники удобнее. Найти нужную остановку пассажирам помогут работники ГКУ «Организатор перевозок», которые будут дежурить возле станций метро. (ео)