Автобусы четырех номеров в честь Пасхи будут курсировать по улицам Дмитровского дольше

Режим работы автобусов четырех номеров, курсирующих по Дмитровскому району, будет продлен в пасхальную ночь, с 7 на 8 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В пасхальную ночь некоторые маршруты наземного транспорта будут работать на три с половиной часа дольше. Изменения коснутся автобусов № 149 «Коровино» — «Метро „Верхние Лихоборы“, № 167 „Платформа Лианозово“ — „Метро „Верхние Лихоборы“, № 200 „Лобненская улица“ — „Метро „Речной вокзал“, № 774 „Лобненская улица“ — „Платформа Лось“, — говорится в сообщении.