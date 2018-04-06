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Автобусы четырех номеров в честь Пасхи будут курсировать по улицам Дмитровского дольше
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Автобусы четырех номеров в честь Пасхи будут курсировать по улицам Дмитровского дольше 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Режим работы автобусов четырех номеров, курсирующих по Дмитровскому району, будет продлен в пасхальную ночь, с 7 на 8 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В пасхальную ночь некоторые маршруты наземного транспорта будут работать на три с половиной часа дольше. Изменения коснутся автобусов № 149 «Коровино» — «Метро „Верхние Лихоборы“, № 167 „Платформа Лианозово“ — „Метро „Верхние Лихоборы“, № 200 „Лобненская улица“ — „Метро „Речной вокзал“, № 774 „Лобненская улица“ — „Платформа Лось“, — говорится в сообщении.
В нем также уточняется, что изменения связаны с богослужениями в соборах Москвы. (мю)
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