В Москве к Пасхе подготовили выступления звонарей, артистов и мастер-классы

МОСКВА , 8 апр — РИА Новости . Парки Москвы к празднику Пасхи подготовили для своих посетителей обширную развлекательную программу, 8 апреля выступят музыкальные коллективы, артисты театра и кино, прозвучит звонница, для гостей также организуют тематические квесты и мастер-классы, сообщили в пресс-службе «Мосгорпарка».

"В 16 парках Москвы в эти выходные будут отмечать Пасху. Посетителей научат играть на колоколах, пригласят принять участие в квестах и помочь детям-сиротам", — говорится в сообщении.

Кулинарные шоу и мастер-классы

Как рассказали в пресс-службе, парк «Сокольники» 8 апреля проведет серию мастер-классов по украшению пасхальных яиц, созданию праздничных открыток, изготовлению символов Пасхи, гостей научат танцевать. Также посетителей ждут выступления участников шоу «Голос», анимационные программы, театрализованное представление и выступление оркестра. В 16.20 у кафе «Сирень» пройдет кулинарное шоу «Вкус жизни».

В парке «Зарядье» с 13.00 до 15.00 также запланированы разные мастер-классы: посетители попробуют себя в рисовании песком, узнают секреты профессионального художника, а затем вместе создадут свое собственное песочное шоу. Кроме того, всех приглашают на уроки по созданию пасхальных яиц из фетра и декоративных венков.

Парк «Кузьминки» для своих гостей также подготовил творческие и кулинарные мастер-классы, а также анимационную программу. На мастер-классах гости познакомятся с разными техниками росписи пасхальных яиц (урок начнется в 15.00), гости смогут смастерить пасхальное дерево своими руками (начало занятия — 15.00), а также приготовить традиционные пасхальные блюда (начало урока также в 15.00). В 13.00 на центральной площади начнется квест по поиску пасхальных яиц.

В Бабушкинском парке откроются сразу несколько площадок: тут пройдут творческие мастер-классы по росписи пасхального яйца и изготовлению пасхальной открытки, на Зеленой сцене пройдет официальная часть программы, где выступят духовой оркестр и фольклорный коллектив, а для маленьких зрителей покажут представление кукольного театра. На Фонтанной площади с 13.00 до 14.00 звонари дадут урок игры на колоколах.

Колокольный звон и квесты

В Парке Победы на Поклонной горе тоже пройдет праздничная пасхальная программа. Начнется она в 13.00 сразу на двух площадках парка. Откроет мероприятие колокольный звон передвижной звонницы, который поддержит праздничный перезвон в Храме Георгия Победоносца. Все желающие смогут попробовать звонить самостоятельно, а профессиональный звонарь объяснит, как правильно управлять колоколами и строить музыкальный рисунок, рассказали в «Мосгорпарке». Около храма Георгия Победоносца пройдет интерактивная пасхальная программа: квест-игра по поиску пасхальных яиц, игра «Дракон и охотник», командная эстафета «Спасатель», загадки и викторины. Самой интересной игрой дня обещает стать «Гонка гигантских яиц», которая пройдет на склоне рядом с храмом. Среди известных славянских пасхальных традиций есть «покатушки», которые устраивали дети, спуская пасхальные яйца с пригорка или специального лотка и проверяя, у кого они укатятся дальше.

В Измайловском парке 8 апреля мероприятия начнутся в 13.00 мск и продлятся до 19.00. Здесь посетителей ждет творческий мастер-класс по созданию пасхальной корзинки, детей пригласят поучаствовать в квест-игре «Пасхальное чудо»: ребятам предстоит распутать ленточную карусель, не отпуская при этом кончик ленты, и искать на площадке предметы с подсказками, чтобы найти финальный приз. Кроме того, в последующие дни в течение недели для гостей парка на главной сцене будут выступать музыкальные коллективы и артисты театра и кино.

В парке «Фили» на пасхальной неделе будут выступать фольклорные ансамбли, проводиться разнообразные мастер-классы и спектакли. Гостей будут развлекать скоморохи, а 8 апреля посетителей ждет выступление церковного хора, которое начнется в 15.30 на главной сцене парка.

Лианозовский парк обещает на пасхальной неделе кукольные спектакли, тематические мастер-классы и квесты, 8 апреля с 14.00 до 15.00 в парке появится настоящая мобильная звонница, и каждый сможет увидеть, как на Пасху рождается колокольный звон, а с 16.00 до 17.00 в Лианозовском парке выступит церковный хор.

В парке «Северное Тушино» состоится мастер-класс по поделке оригами в тематике Пасхи (в 13.00 на главной площади), а также мастер-класс по стрельбе из лука (начало также в 13.00). Для маленьких гостей парка также приготовили квест «Путешествие по сказкам» (начало в 14.00 на главной площади) и детский спектакль.

Усадьба «Кусково» на пасхальной неделе с 8 по 15 апреля 2018 года приглашает детей и их родителей на программу «Найди пасхальное яйцо!» — веселую «охоту» за пасхальными яйцами. По окончании программы ее участники смогут обменять найденный «трофей» на специальную заготовку для мастер-класса, которую под руководством мастера будут декорировать в технике «декупаж».

В усадьбе «Воронцово» кроме традиционной развлекательной программы можно будет принять участие в благотворительной акции по сбору пасхальных подарков для детей-сирот из Полотняно-заводского детского дома. Желающие могут принести и передать детям пасхальные куличи, конфеты в коробках или упаковках, выпечку и сладости в упаковке, сувенирные пасхальные яйца, мягкие игрушки, а также мячи и другой спортинвентарь.

Праздничные мероприятия организовали также Сад имени Баумана, Перовский парк, здесь гостей также развлекут танцами, музыкой и тематическими мастер-классами.