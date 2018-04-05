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Мастер‑классы, квесты, игры и фестивали подготовили в парках Подмосковья к Пасхе
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Мастер‑классы, квесты, игры и фестивали подготовили в парках Подмосковья к Пасхе 

РИАМО 5 апреля 2018
Фото: РИАМО
Тринадцать парков культуры и отдыха Подмосковья подготовили для посетителей к Пасхе народные забавы, квесты и игры, а также различные мастер-классы, сообщается на сайте министерства культуры Московской области.
«Со 2 по 8 апреля в парке «Солнечный берег» Талдомского муниципального района проходит всероссийская акция «Весенняя неделя добра». Общая идея акции — сплоченной группой надо «поймать» лучи света и «передать» их при помощи «солнечных зайчиков» следующим участникам как символ добра», — говорится в сообщении.
Кроме того, 6 апреля в Щелковском городском парке культуры и отдыха пройдет мастер-класс по росписи пасхальных яиц «Пасхальный сувенир». 7 апреля в Центральном парке Наро-Фоминского городского округа пройдет акция «Корзина добра», на которой будут раздавать пасхальные яйца, раскрашенные воспитанниками реабилитационных центров «Надежда» и «Сказка».
8 апреля в парке «Березовая роща» Дмитровского района юные мастера своими руками создадут пасхальную открытку для близких. В этот же день в МАУК «Дирекция парков» городского округа Балашиха состоится тематическая культурная программа «Светлая Пасха». В ходе программы выступят артисты и коллективы Балашихи, пройдут игровая программа для детей и пасхальные конкурсы.
«Восьмого апреля в Центральном парке отдыха Ленинского муниципального района состоится квест-игра «В поисках пасхальных яиц» и мастер-класс по пасхальным композициям. 12 апреля в парке культуры и отдыха «Дубки» городского округа Озеры пройдет «Веселый праздник Пасхи» с фольклорной развлекательной программой для детей, а также игры и конкурсы в народных традициях», — добавляется в материале.
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