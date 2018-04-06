Автобусы четырех маршрутов в Восточном Дегунине будут ходить на три часа дольше в ночь с 7 на 8 апреля

В ночь с 7 на 8 апреля четыре автобусных маршрута, пролегающих по Восточному Дегунину, будут обслуживаться на три с половиной часа дольше. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

«Изменения в режиме работы общественного транспорта связаны с богослужениями в соборах Москвы », — говорится в материале на сайте.

В нем также уточняется, что до 4.30 будут ходить следующие автобусы: № 149 «Коровино» — «Метро „Верхние Лихоборы“, № 167 „Платформа Лианозово“ — „Метро „Верхние Лихоборы“, № 677 „Метро „Петровско-Разумовская“ — „Платформа Лианозово“ и № 857 „Станция Бескудниково“ — „Метро „Речной вокзал“. (мю)