Ещё
Автобусы четырех маршрутов в Восточном Дегунине будут ходить на три часа дольше в ночь с 7 на 8 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Автобусы четырех маршрутов в Восточном Дегунине будут ходить на три часа дольше в ночь с 7 на 8 апреля 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 29 минут назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В ночь с 7 на 8 апреля четыре автобусных маршрута, пролегающих по Восточному Дегунину, будут обслуживаться на три с половиной часа дольше. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.
«Изменения в режиме работы общественного транспорта связаны с богослужениями в соборах Москвы», — говорится в материале на сайте.
В нем также уточняется, что до 4.30 будут ходить следующие автобусы: № 149 «Коровино» — «Метро „Верхние Лихоборы“, № 167 „Платформа Лианозово“ — „Метро „Верхние Лихоборы“, № 677 „Метро „Петровско-Разумовская“ — „Платформа Лианозово“ и № 857 „Станция Бескудниково“ — „Метро „Речной вокзал“. (мю)
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
Вторые выходы со станций «Селигерская» и «Верхние Лихоборы» откроются до осени Творчество Леонардо да Винчи обсудят в библиотеке на Дубнинской Старшеклассникам продемонстрировали цифровую лабораторию химии в школе Восточного Дегунина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов110
На Украине угрожают взорвать Крымский мост440
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах44
Малышева оправдалась за скандал с собаками631
В РФ нашли секретную программу «Новичок»91
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение