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Турникеты отключат еще на трех автобусных маршрутах в Москве
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Турникеты отключат еще на трех автобусных маршрутах в Москве 

Российская Газета 18 минут назад
Фото: РИАМО
Еще три московских автобусных маршрута станут бестурникетными в апреле.
Всего в Москве без «рогаток» после этого будет работать 80 автобусных маршрутов и 27 трамвайных.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе Мосгортранса, турникеты отключат в автобусах № 733 — это произойдет уже завтра, 7 апреля. А до конца месяца вход во все двери откроют в автобусы № 794 и 908 — это первый хордовый полуэкспресс Москвы, связывающий сразу несколько линий метрополитена от станции метро «Каширская» до «Филевского парка».
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