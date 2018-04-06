Турникеты отключат еще на трех автобусных маршрутах в Москве

Еще три московских автобусных маршрута станут бестурникетными в апреле.

Всего в Москве без «рогаток» после этого будет работать 80 автобусных маршрутов и 27 трамвайных.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе Мосгортранса, турникеты отключат в автобусах № 733 — это произойдет уже завтра, 7 апреля. А до конца месяца вход во все двери откроют в автобусы № 794 и 908 — это первый хордовый полуэкспресс Москвы, связывающий сразу несколько линий метрополитена от станции метро «Каширская» до «Филевского парка».