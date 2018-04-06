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Четыре дома на западе Москвы готовы к заселению по реновации
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Четыре дома на западе Москвы готовы к заселению по реновации 

Москва меняется 34 минуты назад
Фото: Москва меняется
Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
По его словам, 7 апреля жители сносимых домов в районах Можайский и Проспект Вернадского получат ордера на осмотр квартир в домах на проспекте Вернадского, д. 61, корп. 3 и д. 69, на ул. Красных Зорь, д. 59 «Б» и на ул. Гжатская, д. 16, корп. 1.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Уточняется, что новостройки расположены в пешей доступности от сносимых домов. Таким образом, жители останутся в привычных районах со всей социальной инфраструктурой.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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