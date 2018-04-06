Около миллиона горожан посетят пасхальные богослужения

Ожидается, что около миллиона человек примут участие в традиционном освящении куличей и пасхальных богослужениях 7 и 8 апреля. Об этом на совещании по оперативным вопросам в Правительстве Москвы рассказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков

Москве богослужения пройдут в 496 храмах и 15 монастырях Русской православной церкви , девяти старообрядческих храмах и двух храмах других православных деноминаций.

После утренней литургии, с 11:30 7 апреля, начнется освящение куличей, которое продлится до 20:00. В ночь с субботы на воскресенье (примерно с 22:00 до 03:00) состоится пасхальное богослужение, а в полночь пройдут крестные ходы. Праздничные службы во многих храмах совершат и в воскресенье, 8 апреля.

Безопасность горожан обеспечат 7,3 тысячи сотрудников полиции. На входах в храмы планируют установить рамки или использовать ручные металлодетекторы. Возле самых крупных церквей будут дежурить бригады скорой помощи.

В пасхальную ночь продлят время работы общественного транспорта. Поезда метро и Московского центрального кольца будут ходить до 02:00, а 161 самый популярный маршрут наземного транспорта — до 03:00.

1 апреля Пасху отметили западные христиане, а также Армянская апостольская церковь. В католических храмах Москвы ее отпраздновали около двух тысяч человек, в протестантских храмах и молитвенных домах — 26 тысяч, в армянских храмах — пять тысяч человек.

Иудейский Песах проходит с 30 марта до 7 апреля. В первый день праздника в московских синагогах состоялся седер — самое массовое пасхальное мероприятие, в котором участвовали около 17 тысяч человек.