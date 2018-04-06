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Участки двух улиц Москвы в районе «ВЭБ Арены» перекроют из-за проведения футбольного матча 9 и 12 апреля
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Участки двух улиц Москвы в районе «ВЭБ Арены» перекроют из-за проведения футбольного матча 9 и 12 апреля 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщили в Информационном центре Транспортного комплекса города Москвы.
Участки двух улиц столицы в районе «ВЭБ Арены» будут перекрыты в вечернее время 9 и 12 апреля в связи с проведением футбольного матча.
— В дни проведения матчей будет полностью перекрыт проезд Березовой рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и 3-я Песчаная улица от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы, — сообщили в Информационном центре Транспортного комплекса города Москвы.
Обратите внимание на перекрытия, которые будут введены в дни проведения матчей #Москва #САО pic.twitter.com/JXY3vf2RlD
— Московский транспорт (@DtRoad) 6 апреля 2018 г.
Отмечается, что данные участки будут перекрыты 9 апреля с 17:30 до 22:30, 12 апреля — с 20:00 до 01:00 13 апреля.
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