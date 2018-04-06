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Два участка улиц перекроют на севере Москвы в дни проведения футбольных матчей
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Два участка улиц перекроют на севере Москвы в дни проведения футбольных матчей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИА Новости
Движение автотранспорта ограничат на двух улицах в Москве 9 апреля и с 12 по 13 апреля из-за проведения футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена», говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.
«9 апреля с 17:30 до 22:30 и с 20:00 12 апреля до 01:00 13 апреля полностью будет перекрыт проезд Березовой рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и участок 3-й Песчаной улицы от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы», — указывается в сообщении.
8 и 9 апреля 2018 года в Москве состоятся два матча чемпионата России по футболу. Так, 8 апреля на стадионе «РЖД Арена» состоится матч между командами «Локомотив» и «Ростов», 9 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» — матч между командами «ЦСКА» и «Динамо».
Всем зрителям необходимо соблюдать общественный порядок и безопасность на стадионе и прилегающей территории. На нарушителей могут быть составлены протоколы об административном правонарушении, в том числе и по статье 20.31 КоАП РФ, на основании которой для болельщиков-нарушителей может быть вынесен запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований.
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