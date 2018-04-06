Три автобусных маршрута на западе столицы перейдут на бестурникетный режим до конца апреля

Три автобусных маршрута на западе Москвы станут бестурникетными до конца апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс.

»В апреле сразу три маршрута, которые проходят на западе столицы, перейдут на бестурникетный режим. Маршрут №733 перейдет на такую систему оплаты проезда с 7 апреля, автобусы №794 и 908 — до конца месяца. Пассажиры смогут заходить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов, расположенных в салоне», — говорится в сообщении.

Уточняется, что маршруты №733, 794 и 908 востребованы среди пассажиров — ежедневно ими пользуются свыше 21 тыс. человек. Стоит отметить, что автобус №908 стал первым хордовым полуэкспрессом, который проходит через несколько линий метрополитена, обеспечивая беспересадочную связь между районами на юге и западе столицы.

«Это станет возможным благодаря запуску на линию более 30 автобусов особо большого класса — именно на таких автобусах мы убираем турникеты с начала года. Бестурникетный режим позволяет сделать посадку в автобусы более быстрой и удобной. Кроме того, пассажиры экономят в пути от пяти до 20 минут», — приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора ГУП «Мосгортранс» Бориса Ткачука

В пресс-службе пояснили, что трамвай №733 курсирует по маршруту Крылатское-Аминьево, №794 — станция метро «Молодежная»-Немчиновка, №908 — станция метро «Каширская»-станция метро «Филевский парк».

«Сегодня вход во все двери доступен на 77 наиболее популярных автобусных маршрутах, в том числе полуэкспрессных и магистральных. Кроме того, бестурникетный режим действует на 27 маршрутах столичного трамвая», — напомнили в пресс-службе.