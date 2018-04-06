Ещё
Три автобусных маршрута на западе столицы перейдут на бестурникетный режим до конца апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три автобусных маршрута на западе столицы перейдут на бестурникетный режим до конца апреля 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Три автобусных маршрута на западе Москвы станут бестурникетными до конца апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс.
»В апреле сразу три маршрута, которые проходят на западе столицы, перейдут на бестурникетный режим. Маршрут №733 перейдет на такую систему оплаты проезда с 7 апреля, автобусы №794 и 908 — до конца месяца. Пассажиры смогут заходить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов, расположенных в салоне», — говорится в сообщении.
Уточняется, что маршруты №733, 794 и 908 востребованы среди пассажиров — ежедневно ими пользуются свыше 21 тыс. человек. Стоит отметить, что автобус №908 стал первым хордовым полуэкспрессом, который проходит через несколько линий метрополитена, обеспечивая беспересадочную связь между районами на юге и западе столицы.
«Это станет возможным благодаря запуску на линию более 30 автобусов особо большого класса — именно на таких автобусах мы убираем турникеты с начала года. Бестурникетный режим позволяет сделать посадку в автобусы более быстрой и удобной. Кроме того, пассажиры экономят в пути от пяти до 20 минут», — приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора ГУП «Мосгортранс» Бориса Ткачука.
В пресс-службе пояснили, что трамвай №733 курсирует по маршруту Крылатское-Аминьево, №794 — станция метро «Молодежная»-Немчиновка, №908 — станция метро «Каширская»-станция метро «Филевский парк».
«Сегодня вход во все двери доступен на 77 наиболее популярных автобусных маршрутах, в том числе полуэкспрессных и магистральных. Кроме того, бестурникетный режим действует на 27 маршрутах столичного трамвая», — напомнили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Москомэкспертиза: Общая сметная стоимость объектов горзаказа снижена почти на 30 млрд руб. с начала года Экологи заметили ондатру у пруда в парке «Измайлово» Восточный вестибюль станции «Фили» будет закрыт 7-8 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов111
На Украине угрожают взорвать Крымский мост429
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах42
Малышева оправдалась за скандал с собаками631
В РФ нашли секретную программу «Новичок»91
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение