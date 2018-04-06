Ещё
Карту с «космическими» местами в столице подготовили ко Дню космонавтики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Карту с «космическими» местами в столице подготовили ко Дню космонавтики 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Московский планетарий подготовил к 12 апреля карту с «космическими» местами в столице. Об этом сообщает пресс-служба планетария.
"Московский планетарий и «Яндекс. Карты» ко Дню космонавтики подготовили новый проект, который познакомит жителей и гостей столицы с самыми космическими местами города. Всего в подборке 12 мест, в которых можно узнать что-то новое о космосе и полете первого в мире космонавта", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в список памятных мест вошли как популярные объекты — Московский планетарий, Музей космонавтики, «Буран» на ВДНХ, так и не менее интересные — станция «Марс-Тефо», памятник Лайке, квартира Королева в Останкино. Подборка объектов будет доступна в «Яндекс. Картах» с 9 апреля.
Создатели «космической» карты надеются, что проект поможет горожанам расширить свои знания о космосе и астрономии и увлечет их в культурную жизнь столицы.
Ранее сообщалось, что в трех детских технопарках столицы, открытых на базе МГТУ имени Баумана, Московского политеха и технопарка «Мосгормаш», проведут гагаринские уроки. Бесплатные занятия пройдут 12 апреля в Международный день космонавтики.
Школьники в технопарках смогут пообщаться с покорителями космоса, учеными, исследователями. Юным посетителям расскажут о полете первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, работе Международной космической станции на орбите и советской программе «Буран» по доставке грузов на орбиту.
Материалы к занятиям подготовил Мемориальный музей космонавтики. Гагаринский урок проводится 12 апреля в 81 стране мира.
Москва24: последние новости
В "Экспоцентре" на Пресне пройдет общегородская ярмарка вакансий Два вестибюля и одну платформу закроют на Филевской линии Столичные власти выделят гранты метеорологам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов110
На Украине угрожают взорвать Крымский мост440
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах44
Малышева оправдалась за скандал с собаками631
В РФ нашли секретную программу «Новичок»91
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение