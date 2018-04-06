Карту с «космическими» местами в столице подготовили ко Дню космонавтики

Московский планетарий подготовил к 12 апреля карту с «космическими» местами в столице. Об этом сообщает пресс-служба планетария.

"Московский планетарий и «Яндекс. Карты» ко Дню космонавтики подготовили новый проект, который познакомит жителей и гостей столицы с самыми космическими местами города. Всего в подборке 12 мест, в которых можно узнать что-то новое о космосе и полете первого в мире космонавта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в список памятных мест вошли как популярные объекты — Московский планетарий, Музей космонавтики, «Буран» на ВДНХ, так и не менее интересные — станция «Марс-Тефо», памятник Лайке, квартира Королева в Останкино. Подборка объектов будет доступна в «Яндекс. Картах» с 9 апреля.

Создатели «космической» карты надеются, что проект поможет горожанам расширить свои знания о космосе и астрономии и увлечет их в культурную жизнь столицы.

Ранее сообщалось, что в трех детских технопарках столицы, открытых на базе МГТУ имени Баумана , Московского политеха и технопарка «Мосгормаш», проведут гагаринские уроки. Бесплатные занятия пройдут 12 апреля в Международный день космонавтики.

Школьники в технопарках смогут пообщаться с покорителями космоса, учеными, исследователями. Юным посетителям расскажут о полете первой женщины-космонавта Валентины Терешковой , работе Международной космической станции на орбите и советской программе «Буран» по доставке грузов на орбиту.

Материалы к занятиям подготовил Мемориальный музей космонавтики. Гагаринский урок проводится 12 апреля в 81 стране мира.