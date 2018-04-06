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Эскалатор на станции метро «Чкаловская» закроется для замены поручня в ночь на 7 апреля
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Эскалатор на станции метро «Чкаловская» закроется для замены поручня в ночь на 7 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Эскалатор на станции «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена закроется для замены поручня вечером 6 апреля 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«На станции метро «Чкаловская» эскалатор будет временно выведен из эксплуатации для замены поручня. На время проведения профилактических работ установлен особый режим работы смежных эскалаторов: два эскалатора будут работать на спуск и подъем, третий будет реверсироваться в зависимости от пассажиропотока», — отметили в пресс-службе.
В метрополитене уточнили, что работы будут проводиться с 22:00 6 апреля до 12:00 7 апреля.
«Актуальный график ремонтных работ на станциях метро можно найти на официальном сайте метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства», — заключили в пресс-службе.
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