ЦППК подготовит платформы и электрички к летнему сезону до 31 мая

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) начала подготовку инфраструктуры, сотрудников и подвижного состава к летнему сезону. Все мероприятия планируют завершить 31 мая, сообщает пресс-служба компании.

Как уточнили в ЦППК, к новому сезону отремонтируют покрытие платформ, обновят покраску турникетных павильонов и зданий вокзалов, а также элементов кузова и интерьера электричек. Специалисты проверят работу оборудования электропоездов, выполнив вибродиагностику и необходимые инструментальные замеры. "Процесс подготовки к новому сезону затронет и сотрудников компании: до 31 мая они перейдут на летнюю форму одежды", − добавили в пресс-службе компании.

Кроме того, в преддверии чемпионата мира по футболу работники компании выполнили капитальный ремонт двух платформ на станции Тушино, отремонтировали фасад вокзала на станции Узловая , платформ на станциях Ряжск Щигры . Работы по модернизации также проводятся на вокзале станции Сасово

Отмечается, что компания занимается благоустройством железнодорожных платформ в рамках программы по реновации пассажирской инфраструктуры. На ее реализацию в период с 2015 по 2024 год выделено 8,9 миллиардов рублей. В перечень ремонтных работ включены 88 остановочных пункта, причем 34 из них уже готовы, добавили в ЦППК.