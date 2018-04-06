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ЦППК подготовит платформы и электрички к летнему сезону
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ЦППК подготовит платформы и электрички к летнему сезону до 31 мая 

Москва24 3 часа назад
Фото: m24.ru
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) начала подготовку инфраструктуры, сотрудников и подвижного состава к летнему сезону. Все мероприятия планируют завершить 31 мая, сообщает пресс-служба компании.
Как уточнили в ЦППК, к новому сезону отремонтируют покрытие платформ, обновят покраску турникетных павильонов и зданий вокзалов, а также элементов кузова и интерьера электричек. Специалисты проверят работу оборудования электропоездов, выполнив вибродиагностику и необходимые инструментальные замеры. "Процесс подготовки к новому сезону затронет и сотрудников компании: до 31 мая они перейдут на летнюю форму одежды", − добавили в пресс-службе компании.
Кроме того, в преддверии чемпионата мира по футболу работники компании выполнили капитальный ремонт двух платформ на станции Тушино, отремонтировали фасад вокзала на станции Узловая, платформ на станциях Ряжск и Щигры. Работы по модернизации также проводятся на вокзале станции Сасово.
Отмечается, что компания занимается благоустройством железнодорожных платформ в рамках программы по реновации пассажирской инфраструктуры. На ее реализацию в период с 2015 по 2024 год выделено 8,9 миллиардов рублей. В перечень ремонтных работ включены 88 остановочных пункта, причем 34 из них уже готовы, добавили в ЦППК.
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