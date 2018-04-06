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От станции метро «Планерная» 8 и 15 апреля до кладбищ пустят бесплатные автобусы
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От станции метро «Планерная» 8 и 15 апреля до кладбищ пустят бесплатные автобусы 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Мосгортранс пустит специальные маршруты в дни массовых посещений кладбищ — 8 и 15 апреля. От метро «Планерная» будут отправляться бесплатные автобусы № 865, Э1 до Химкинского и Перепечинского кладбищ.
По словам первого заместителя генерального директора ГУП «Мосгортранс» Бориса Ткачука, в течение пасхальных праздников горожан будут перевозить свыше 1 тысячи бесплатных автобусов. Для удобства пассажиров будет также запущен дополнительный транспорт на ряде регулярных направлений.
Жители Северо-Западного округа уже смогли воспользоваться услугами этих автобусных маршрутов накануне — в Вербное воскресенье (1 апреля). (ск)
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