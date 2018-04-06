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В пасхальную ночь автобусы в Братееве будут курсировать до 03:30
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В пасхальную ночь автобусы в Братееве будут курсировать до 03:30 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Автобусы, курсирующие по району Братеево, будут работать до глубокой ночи. Об этом сообщает сайт ГУП «Мосгортранс».
Ожидается, что воспользоваться наземным транспортом района можно будет до 03:30. Так, до этого времени в районе будут работать автобусы Т71, м6 и м5, троллейбусы № 40 и 72, а также трамваи №26 и 35.
Ранее сообщалось, что в ночь с 7 на 8 апреля в Москве продлят работу и метрополитена, а также Московского центрального кольца — поезда будут курсировать до 02:00. Кроме того, для удобства жителей Мосгортранс организует 37 бесплатных маршрутов, которые проследуют к 17 кладбищам.
Подробная информация о работе столичного транспорта на Пасху доступна на сайте предприятия.
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
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