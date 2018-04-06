Станцию метро «Дубравная» почти достроили

Готов вестибюль с кассами и турникетами. Эскалатора не будет — станция не настолько глубокая. Зато в ближайшие дни там установят подъемники.

Территорию вокруг станции уже начали облагораживать. Например, засыпают строительные траншеи и ямы, передает «Татар-информ» . Скоро рабочие вернут на место трамвайные пути по Зорге, а потом начнут приводить в порядок территорию от станции «Проспект Победы» до «Дубравной».

«Дубравная» — первая станция второй ветки казанского метро. Это синяя ветка с 14 станциями. С «Дубравной» будет пять выходов на улицу Зорге: по два в сторону улицы Фучика и жилого массива, один — к трамвайным путям. Со станции можно будет перейти на вторую линию метро (когда ее построят, разумеется).

Подробнее читайте в авторском материале e-Kazan.ru «Метро 2050. Что казанцам нужно знать о второй ветке».